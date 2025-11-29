Haberler

Beşiktaş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1,5 Gram Madde Ele Geçirildi
Güncelleme:
Beşiktaş'ta gerçekleştirilen asayiş denetiminde durdurulan bir araçta 1,5 gram uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

BEŞİKTAŞ'ta yapılan asayiş denetiminde durdurulan bir aracın torpidosunda 1,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' suçunun önlenmesi ve şüpheli kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik Beşiktaş'ta asayiş denetimi gerçekleştirildi. 24 Kasım saat 21.00 sıralarında Levazım Mahallesi Vadi Caddesi'nde yapılan denetimlerde durdurulan bir araçta yapılan aramada aracın torpidosunda kablolar olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı incelemede kabloların uç kısmına enerji verildiğinde açılan gizli bölümde 1,5 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.E.'nin yapılan aramasında üzerinde 6 bin lira, 2 cep telefonu ile 2 sim kart ele geçirildi.

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen M.E. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Haberler.com
