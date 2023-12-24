İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters yöne girerek servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

OTOMOBİL SERVİSE ÇARPTI

Saat 01.45 sıralarında Dolmabahçe Caddesi Saltanat Kapısı önünde bir otomobil, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride girerek servis minibüsüne çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi ile servis minibüsündeki 6 kişi yaralandı.

9 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 9 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bir süre Beşiktaş yönünde trafiğe kapanan Dolmabahçe Caddesi, araçların çekiciyle kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.