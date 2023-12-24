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İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

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İstanbul'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ters yöne girerek servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters yöne girerek servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

OTOMOBİL SERVİSE ÇARPTI

Saat 01.45 sıralarında Dolmabahçe Caddesi Saltanat Kapısı önünde bir otomobil, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride girerek servis minibüsüne çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi ile servis minibüsündeki 6 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta Trafik Kazası: 9 Kişi Yaralandı

9 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 9 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bir süre Beşiktaş yönünde trafiğe kapanan Dolmabahçe Caddesi, araçların çekiciyle kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.

Beşiktaş'ta Trafik Kazası: 9 Kişi Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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