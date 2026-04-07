Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma sürüyor

Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına terör saldırısı düzenlendi. Saldırı sırasında bir saldırgan öldü, iki polis memuru yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasında görevli ekipler, öğle saatlerinde bölgeye gelen 3 saldırganın uzun namlulu silahlarla araçtan indiğini fark etti.

Ekipler, saldırganları durdurmak için harekete geçti. Polis, "dur" ihtarına uymayan saldırganlara müdahalede bulundu. Bunun üzerine polis ile saldırganlar arasında çatışma çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, Büyükdere Caddesi Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Çatışmada, saldırganlardan 1'i ölü, 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirildi, 2 polis de yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırganların çantalarında yapılan aramada mühimmat ele geçirildi.

"Konsoloslukta 2,5 yıldır faaliyet yok"

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Gül incelemenin ardından gazetecilere, "Levent'te Yapı Kredi Plaza'nın önünde güvenlik tedbirlerini alan polislerimize bir saldırı meydana geldi. Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden birisi öldürüldü, 2 terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirildi." diye konuştu.

Gül, bölgede Yapı Kredi ile iş yerlerinin, arka tarafta ise İsrail Konsolosluğunun bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Konsoloslukta yaklaşık 2,5 yıldır herhangi bir faaliyet yok. Yani dolayısıyla da burada konsoloslukta devam eden bir çalışma ya da yaşayan herhangi bir diplomatik görevli bulunmuyor."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Bölgede, olay yeri inceleme ekiplerince inceleme yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, saldırganların kiraladıkları araçla Kocaeli İzmit'ten İstanbul'a geldikleri, öldürülen saldırganın Yunus Emre S, etkisiz hale getirilen diğer 2 saldırganın ise Onur Ç. ve Enes Ç. isimli kardeşler oldukları belirlendi.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgedeki güvenlik önlemleri devam ederken, trafik kontrollü şekilde sağlanmaya başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma, 1 başsavcıvekili ve 2 savcı tarafından yürütülüyor.

Kaynak: AA / İrem Demir
