Beşiktaş'ta sokakta ilişkiye giren çift hakkında ev hapsi kararı verildi BEŞİKTAŞ'ta otomobil üzerinde cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen çift hakkında ev hapsi kararı verildi. BEŞİKTAŞ'ta otomobil üzerinde cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen çift hakkında ev hapsi kararı verildi. Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'nde geçen cumartesi saat 04.50 sıralarında park halindeki otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çift, çevredekiler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. O sırada çift, kendisini uyaranlara tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine konuyla alakalı savcılıkça, "Hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Kimlikleri tespit edilen oyuncu Zeynep S. ile otel işletmecisi Ahmet E. K. polis tarafından gözaltına alındı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan çiftin savcılıkça ifadeleri alındı. Savcılıkça adli kontrol talebinde bulunulan çift, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe, şüpheliler Zeynep S. ve Ahmet E.K. hakkında ev hapsi uygulanması yönünde adli kontrol kararı verildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Dikilitaş Mahallesi Beşiktaş Güncel Haberler

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