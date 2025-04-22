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Beşiktaş'ta Silahlı Cinayet: Şüpheli Tutuklandı

Beşiktaş'ta Silahlı Cinayet: Şüpheli Tutuklandı
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İstanbul Beşiktaş'ta bir kafede eşiyle oturan Cengiz Ş'yi silahla öldüren K.N. tutuklandı. Olay, Cihannüma Mahallesi'nde gerçekleşti ve zanlı Edirne üzerinden yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

İstanbul Beşiktaş'ta, eşiyle kafede oturan kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Cihannüma Mahallesi'ndeki kafede 15 Nisan'da Cengiz Ş'ye arkadan yaklaşarak, silahla vurup öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan K.N'nin İstanbul Adliyesi'nde soruşturma savcılığında ifadesi alındı.

Şüpheli K.N, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Cihannüma Mahallesi Akmaz Çeşme Sokak'taki kafede eşiyle oturan Cengiz Ş, arkasından yaklaşan kapüşonlu şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Edirne üzerinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalanan zanlı K.N. İstanbul'a getirilmişti.

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Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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