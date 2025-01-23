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Beşiktaş'ta Prefabrik Yapıda İki Kardeşin Ölümü

Beşiktaş'ta Prefabrik Yapıda İki Kardeşin Ölümü
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Beşiktaş'ın Levent Mahallesi'nde bir prefabrik yapıda ısınmak için ateş yakan iki kardeşin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, karbonmonoksit zehirlenmesinden ölmüş olduklarını belirledi. Olayda uyuşturucu madde de bulundu.

Beşiktaş'ta tek katlı prefabrik yapıda 2 kardeş ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Levent Mahallesi'nde Efe Y, kardeşi Mesut Y. ve arkadaşları olduğu öğrenilen H.A, boş arsadaki prefabrik yapıda ısınmak amacıyla ateş yaktı.

Bir süre sonra uyuyan H.A, uyandığında arkadaşlarının yerde hareketsiz yattığını gördü.

H.A'nın bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi yerde yatan 2 kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis uyuşturucu madde buldu.

Karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatlarını kaybettikleri değerlendirilen kardeşlerin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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