Beşiktaş'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Beşiktaş'ta yön levhasına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 22 Nisan'da Ulus Mahallesi'nde M.E.A'nın (27) kullandığı 34 BZM 694 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, ardından yön levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen M.E.A. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.E.A'nın, 34 HJN 712 plakalı otomobilin sürücüsü M.E.K. (27) ile trafikte yaşadığı tartışma sırasında motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptığı öne sürüldü.

Polis, otomobil sürücüsü M.E.K'nin görgü tanığı olarak ifadesine başvururken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.