Beşiktaş'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Barbaros Bulvarı Balmumcu alt geçidinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk etti.
Barbaros Bulvarı Balmumcu alt geçidinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Motosikletteki diğer kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden kişinin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel