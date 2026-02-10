Haberler

Beşiktaş Kaymakamlığından konser açıklaması Açıklaması

Beşiktaş Kaymakamlığı, 10-11 Şubat'ta düzenlenecek 'Sloughter To Prevail' ve 'Behemoth' konserlerinin toplumsal değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve Zorlu Center'da tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Beşiktaş Kaymakamlığı, 10-11 Şubat'ta düzenlenecek konserlerin toplumsal değerlerle bağdaşmaması ve toplumun birçok kesimince tepki toplaması nedeniyle Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve Zorlu Center'da her türlü etkinliklerin 2 gün süreye yasaklandığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe sınırları içerisinde bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesinde 10 Şubat'ta saat 21.30'da "Sloughter To Prevail" ve 11 Şubat'ta saat 21.30'da "Behemoth" isimli gruplar tarafından düzenlenecek konser etkinlikleriyle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, etkinliklerin toplumsal değerlerle bağdaşmaması nedeniyle toplumun birçok kesimi tarafından tepkiye neden olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 22. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesine istinaden, Zorlu PSM ve Zorlu Center içerisinde her türlü konser, festival, toplu ve biletli program ve benzeri diğer etkinliklerin 10 Şubat saat 00.01'den 11 Şubat saat 23.59'a kadar iki gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
