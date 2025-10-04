Haberler

Beşiktaş'ta Kamyon Devrildi, Şoför Yaralandı

Beşiktaş'ta Kamyon Devrildi, Şoför Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta navigasyon ile Ortaköy'e giden kamyon şoförü, dik yokuşta direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

BEŞİKTAŞ'ta navigasyon takip ederek Ortaköy'e giden kamyon şoförü, girdiği dik yokuşta aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaçlık alana devrildi. Kazada yaralanan şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Balmumcu Mahallesi Kara Hasan Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market malzemeleri taşıyan kamyon şoförü Burak Demir navigasyonu takip ederek girdiği dik yokuşta telekomünikasyon kutusuna çarparak ağaçlık alana devrildi. Kazada yaralanan kamyon şoförü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonun kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala antrenmanda büyük sürpriz

Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala büyük sürpriz
Kaynar suyla yapılan şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı

Kan donduran şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.