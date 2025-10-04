Beşiktaş'ta Kamyon Devrildi, Şoför Yaralandı

BEŞİKTAŞ'ta navigasyon takip ederek Ortaköy'e giden kamyon şoförü, girdiği dik yokuşta aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaçlık alana devrildi. Kazada yaralanan şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Balmumcu Mahallesi Kara Hasan Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market malzemeleri taşıyan kamyon şoförü Burak Demir navigasyonu takip ederek girdiği dik yokuşta telekomünikasyon kutusuna çarparak ağaçlık alana devrildi. Kazada yaralanan kamyon şoförü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonun kaldırılması için çalışmalar sürüyor.