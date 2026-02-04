Beşiktaş'ta yokuştan kayan TIR binanın duvarına çarparak durabildi

BEŞİKTAŞ'ta park halindeki TIR, iddiaya göre freninin tutmaması nedeniyle yokuştan kayarak binanın duvarına çarptı. Kaza sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Kaza, Cihannüma Mahallesi Çömezler Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaata demir getiren TIR sürücüsü M.G (45), yükünü indirdikten sonra gidiş yoluna bakmak için aracından indi. Sürücü, TIR'ı çıkarmak için gidiş yoluna bakarken freni tutmayan TIR, kayarak önce kaldırımdaki demirlere daha sonra da binanın duvarına çarptı.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken TIR'da hasar meydana geldi. Diğer yandan kaza sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. TIR'ın kaldırılması için çekici bekleniyor.

'TIR KAYARAK KALDIRIMA ÇARPTI'

Mahalle sakini Seyhan Demir "Aracı, demirleri boşalttılar. Araç duruyordu. Şoför de aşağı doğru yürüdü; aracı nasıl döndürürüm diye muhtemelen. O anda aracın kaydığını gördüm. Gelip kaldırıma çarptı. Kaldırımdan demirlere daha sonra da çukura saplandı ve durdu. Tabelalarımız yıkıldı. O sırada sokakta kimse yoktu. Arnavut kaldırımı olduğu için burası biraz kaygandır. Önlem alınmasını bekliyoruz. Beşiktaş'ın yenilenmesi gerekiyor ama yenilenirken de can ve mal kaybı olmamasına dikkat edilirse seviniriz" dedi.