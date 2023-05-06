Beşiktaş'ta eğlence mekanı çıkışında kahyaya saldıran kişi, otomobilini kalabalığın üzerine sürdü
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Beşiktaş'ta bir eğlence mekanı çıkışında kahyaya yumruk atan kişi, otomobilini kalabalığın üzerine sürdü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Saldırgan tutuklandı.
Beşiktaş Gayrettepe'de eğlence mekanı çıkışında yumruk yediği iddia edilen bir kişi, otomobilini kulüp önündekilerin üzerine sürüp çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, otomobilin çarpmasıyla havada taklalar atan kahya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir kişinin de yaralandığı olayda yakaladığı saldırgan tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel