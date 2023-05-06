Beşiktaş'ta eğlence mekanı çıkışında kahyaya saldıran kişi, otomobilini kalabalığın üzerine sürdü

Beşiktaş'ta bir eğlence mekanı çıkışında kahyaya yumruk atan kişi, otomobilini kalabalığın üzerine sürdü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Saldırgan tutuklandı.