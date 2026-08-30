Haberler

Beşiktaş'ta Drone Destekli Huzur Uygulaması: 5 Aranan Şahıs Yakalandı, 26 Araca 209 Bin Lira Ceza

Beşiktaş'ta Drone Destekli Huzur Uygulaması: 5 Aranan Şahıs Yakalandı, 26 Araca 209 Bin Lira Ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta 35 polis ekibiyle düzenlenen drone destekli uygulamada 872 kişiye GBT sorgusu yapıldı, aranan 5 kişi yakalandı, 1 kayıp bulundu. 26 sürücüye 209 bin 720 lira idari para cezası kesilirken, 7 işletmeye kapalı alanda sigara, 1 tekel bayiine alkol satışı işlemi uygulandı. Ayrıca 1,17 promil alkollü sürücüye işlem yapıldı ve 15,29 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – BEŞİKTAŞ'ta 35 polis ekibinin katılımıyla dron destekli huzur uygulaması yapıldı. Denetimlerde 872 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, aranması bulunan 5 kişi yakalanırken; kayıp olarak aranan 1 kişi ise bulundu. Uygulamada 26 sürücüye toplam 209 bin 720 lira idari para cezası kesildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Asayiş Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos Cuma günü saat 22.30 ile 29 Ağustos Cumartesi günü saat 00.30 arasında ilçe genelinde dron destekli huzur uygulaması yaptı. Uygulamaya toplam 35 polis ekibi katıldı.

872 KİŞİYE GBT SORGUSU YAPILDI

Zincirlikuyu dönüşleri ve Ortaköy'de oluşturulan 2 sabit uygulama noktasının yanı sıra Beşiktaş Meydanı, Etiler, Levent, Bebek Parkı, Akaretler, Köyiçi Çarşı, Kuruçeşme ve Dereboyu bölgesinde denetim yapıldı. Uygulamada 872 kişiye GBT sorgusu yapılırken, 147 araç kontrol edildi, 22 işletme ise denetlendi.

ARANAN 5 KİŞİ YAKALANDI

Denetimlerde aranan 5 kişi yakalandı, kayıp olarak aranan 1 kişi ise bulundu. Hakkında sınır dışı kararı bulunan yabancı uyruklu 1 kişi ise gözaltına alındı. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheliye işlem yapılırken, toplam 15,29 gram madde ele geçirildi.

26 ARACA 209 BİN 720 LİRA CEZA KESİLDİ

Diğer yandan kapalı alanda sigara içilmesine izin verdiği belirlenen 7 işletmeyle saat 22.00'den sonra alkol satışı yaptığı tespit edilen 1 tekel bayiine işlem yapıldı. Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullandığı belirlenen 1 kişi hakkında ise yasal işlem uygulandı. Kontrollerde 1,17 promil alkollü olduğu belirlenen 1 sürücüye adli ve idari işlem yapılırken, 26 araca toplam 209 bin 720 lira ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan 'hayır' çıktı

Herkes ters köşe oldu! AB üyeliği için “Hayır” dediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj

Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj! Çok konuşulacak sözler
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme! Şüpheli sayısı 3’e çıktı

Güzellik merkezindeki skandal büyüyor! Kritik isim yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk gezgine kabile reisinden ahlak dışı teklif! İnek önerdi

Kabile üyesinden Türk kızına ahlaksız teklif
Kinef Rafinerisi'ne İHA Saldırısı

Rusya'nın en büyük petrol üssüne İHA saldırısı
Nijer ordusu, askeri isyanı bastırmak için Rusya'dan yardım istedi

Askeri isyan çıkan ülke resmen Rusya'dan yardım talep etti
Uzak Şehir’in Pakize’sinden sezon öncesi son tatil! Pozları dikkat çekti

Uzak Şehir’in Pakize’sinden plaj pozları: Ağlayarak denize girdim
Nepal'de bilanço her saat ağırlaşıyor! Hastane önlerinde acı bekleyiş

Bilanço her saat ağırlaşıyor! Hastane önünde acı bekleyiş
Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm

Meteorolojiden sarı ve turuncu alarm: Hepsi birden geliyor