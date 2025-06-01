Beşiktaş'ta Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı

Beşiktaş'ta Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı
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Beşiktaş'ta bir kadın, arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra polis merkezine teslim oldu. Demet Ç, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Olayın detayları araştırılıyor.

Beşiktaş'ta arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra polis merkezine teslim olan kadın, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Demet Ç'nin (34) Kocaeli Çayırbaşı'ndaki polis merkezine giderek Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi'ndeki evde arkadaşını bıçakla öldürdüğünü söyleyip teslim olması üzerine çalışma başlattı.

Adrese giden ekipler, Zilif Öztürk'ün (39) cansız bedeniyle karşılaştı.

Demet Ç'nin evli olan kız arkadaşı Öztürk ile ara sıra görüştüğü öğrenildi.

Şüpheli Demet Ç'nin ilk ifadesinde olayı gerçekleştirdiğini ancak neden yaptığını hatırlamadığını beyan ettiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Demet Ç, işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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