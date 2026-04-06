Beşiktaş'ta araç kiralama şirketinin 14 aracını etkileyen yangın söndürüldü

Beşiktaş'ta araç kiralama şirketinin 14 aracını etkileyen yangın söndürüldü
Güncelleme:
Beşiktaş'ta bir araç kiralama şirketine ait park halindeki 14 aracı etkileyen yangın söndürülürken, olayın kundaklama sonucu meydana geldiği anlaşıldı.

Beşiktaş'ta bir araç kiralama şirketine ait park halindeki 14 aracı etkileyen yangın söndürülürken, olayın kundaklama sonucu meydana geldiği anlaşıldı.

Barbaros Bulvarı'nda 4 katlı bir binanın girişindeki araç kiralama şirketine ait iş yerinin önünde park halindeki araçların olduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, buradaki 14 araca sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonucu kullanılmaz hale gelen araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Yangına ilişkin inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden olayın 2 şüphelinin kundaklaması sonucu meydana geldiğini belirledi.

Yangının ardından iş yeri sahibinin Beşiktaş Levent Mahallesi'ndeki evinin de kurşunlandığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin 2 olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Bu arada iş yeri sahibi ve birlikte yaşadığı kadının çok sayıda suç kaydının olduğu, Beşiktaş'ta 3 eğlence mekanı işlettikleri öğrenildi.

Öte yandan, araç kiralama şirketinin önündeki arabaların bulunduğu alanda yangın çıkarıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, kasklı 2 şüphelinin iş yerinin önüne gelerek benzin döküp yangın çıkardıktan sonra kaçmaları yer alıyor.

Yine iş yeri sahibinin evinin önüne gelen bir kişinin de binaya doğru silahla ateş ettiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı

Duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım...
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
600 yıllık hazine! Değersiz sanıldı, paha biçilemez çıktı

600 yıllık hazine! Değersiz sanıldı, paha biçilemez çıktı
Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi