Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta 3 katlı binanın bodrumunda yangın: Mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı

Güncel Haberler

Beşiktaş'ta 3 katlı binanın bodrumunda yangın: Mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı

Özgür EREN/ BEŞİKTAŞ'ta 3 katlı binanın bodrumunda yangın çıktı.

Özgür EREN/ BEŞİKTAŞ'ta 3 katlı binanın bodrumunda yangın çıktı. Yangında çatı katında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Can kaybının yaşanmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Muradiye Mahallesi Muradiye Deresi Sokak'ta saat 11.30 sıralarında 3 katlı binanın bodrumunda bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyürken çatı katında bulunan 2 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatı katında mahsur kalan iki kişiyi merdiven yardımıyla bulundukları yerden aldı. Dumandan etkilenen bir kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Dumanları gören Yiğit Can Erkan "Biz dumanları lastik yanığı zannettik. Herkes koşuşturmaya başladı" dedi. Esnaf Ali Baytar "Bizim arkadaşlar dumanları gördü hemen ihbarda bulundu. İçeride 3 kişi vardı onlar mı yaktı bilmiyorum. Ölen yaralanan yok çok şükür'" dedi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, binada hasar oluştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Muradiye Mahallesi İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title