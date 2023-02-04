Beşiktaş'ta 3 katlı binanın bodrumunda yangın: Mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı

Özgür EREN/ BEŞİKTAŞ'ta 3 katlı binanın bodrumunda yangın çıktı. Yangında çatı katında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Can kaybının yaşanmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Muradiye Mahallesi Muradiye Deresi Sokak'ta saat 11.30 sıralarında 3 katlı binanın bodrumunda bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyürken çatı katında bulunan 2 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatı katında mahsur kalan iki kişiyi merdiven yardımıyla bulundukları yerden aldı. Dumandan etkilenen bir kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Dumanları gören Yiğit Can Erkan "Biz dumanları lastik yanığı zannettik. Herkes koşuşturmaya başladı" dedi. Esnaf Ali Baytar "Bizim arkadaşlar dumanları gördü hemen ihbarda bulundu. İçeride 3 kişi vardı onlar mı yaktı bilmiyorum. Ölen yaralanan yok çok şükür'" dedi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, binada hasar oluştu.