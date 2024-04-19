Beşiktaş Kültür Merkezi'nden 23 Nisan'da 'Dragons and Mythical Beasts' Kukla Gösterisi

"Dragons and Mythical Beasts" kukla gösterisi Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Maximum Uniq Hall'de seyirciyle buluşturuldu.

Yazar ve yönetmen Derek Bond'un mitolojik hikayelere yer verdiği gösteride, çocukların zihnindeki canavar algısını değiştirmek hedefleniyor.

Seyirciler arasından çocukların seçildiği interaktif oyunda, oyuncu Ata Dirilgen, çocuklara hem hikaye anlatıcısı hem de kahraman yetiştiricisi olarak eşlik ediyor.

"Amaç onların hayal güçlerini geliştirmek"

Oyun öncesinde AA muhabirine konuşan Dirilgen, ilk şov için heyecanlı olduklarını belirterek, "İngiltere'de yaptığımız bir şovu burada sergiliyoruz. Bu akşam ilk açılış şovumuz. Şov ejderha ve efsanevi yaratıklar hakkında. Amacımız çocukları eğlendirmek, hayal etmelerini sağlamak, güldürmek ve kahraman olmaları için cesaret vermek. Şovdaki 6 görevi tamamladığımızda çocukların hepsi kahraman oluyor. Bazen zor olan kısımlar oluyor." ifadelerini kullandı.

Dirilgen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sahnede olmanın anlamlı olduğuna vurgu yaparak, "Ben 9 yaşıma kadar İstanbul'da büyüdüm. 23 Nisan'ı hatırlıyorum ve hep sahnelere gitmeyi severdim. Amaç 23 Nisan'da çocukları eğlendirmek, onları evlerinden çıkartıp heyecanlandırmak ve onların hayal güçlerini geliştirmek." şeklinde konuştu.

İngiltere tiyatrosunun önemli ödüllerinden Olivier Ödülü'ne aday olan kukla şovu, aksiyon, eğlence ve sırlarla dolu şovda devasa taş trol, gizemli Indrik, görkemli Griffin, tek boynuzlu at, diş perisi ve ejderha gibi birçok kukla, çocukları fantastik hikayelerle tanıştırıyor.

Gösteri, 20-23 Nisan'da sahnelenmeye devam edecek.