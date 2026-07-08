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Beşiktaş'ta denizde kadın cesedi bulundu

Beşiktaş'ta denizde kadın cesedi bulundu
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Beşiktaş İskelesi açıklarında 36 yaşındaki C.T.'ye ait kadın cesedi bulundu. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEŞİKTAŞ iskelesi açıklarında kadın cesedi bulundu. Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay, Beşiktaş İskelesi açıklarında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vapurla seyahat eden yolcular denizde hareketsiz duran kişiyi görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri denizdeki kişiyi iskeleye çıkardı. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen kişinin C.T. (36) olduğu belirlendi. Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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