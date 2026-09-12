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Beşiktaş'ın sembolü "kartal" heykeli, Ardahan'ın Beşiktaş köyünde açıldı

Beşiktaş'ın sembolü 'kartal' heykeli, Ardahan'ın Beşiktaş köyünde açıldı
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Ardahan'ın Beşiktaş köyünde, Beşiktaş Kulübünün sembolü olan "kartal"ı temsil eden heykelin açılışı gerçekleştirildi.

Ardahan'ın Beşiktaş köyünde, Beşiktaş Kulübünün sembolü olan "kartal"ı temsil eden heykelin açılışı gerçekleştirildi.

Beşiktaş Kulübü tarafından köyün çok amaçlı kültür evinin önüne yaptırılan heykelin açılışında konuşan Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, böyle bir günde birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Beşiktaş köyüne güzel bir hediye takdim edildiğini belirten Yamlı, "Biz de inşallah sporun bu bütünleştirici, güzelleştirici unsuruyla şehrimize, köyümüze ve Beşiktaş Kulübüne hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ben kendilerine köyümüz ve şehrimiz adına ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı da mutluluğunu anlatmakta zorlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burada olmamıza vesile olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu ziyaretlerimiz devam eder. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

Program kapsamında çocuklara Beşiktaş forması ve futbol topu hediye edildi.

Taraftarlar ve vatandaşların katıldığı program, köy derneği evinde yapılan ikramın ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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