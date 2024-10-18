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Beşiktaş Deniz Müzesi'nde Türk Donanması Sergisi Açıldı

Beşiktaş Deniz Müzesi'nde Türk Donanması Sergisi Açıldı
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Beşiktaş Deniz Müzesi'nde, 'Engin Denizlerin Sıradağları: Gücünü Şanlı Mirasından Alan Türk Donanması' adlı sergi, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden 42 maket gemi ile ziyarete açıldı. Sergi, Türk deniz kuvvetlerinin tarihsel gelişimini ve deniz sevgisini tanıtmayı amaçlıyor.

Beşiktaş Deniz Müzesi'nde, 42 maket gemiden oluşan "Engin Denizlerin Sıradağları: Gücünü Şanlı Mirasından Alan Türk Donanması" adlı sergi ziyarete açıldı.

Sergide, Osmanlı döneminden 11 ve Cumhuriyet dönemine ait 31 olmak üzere farklı tipolojide 42 maket gemi yer alıyor.

Geniş bir yelpazede önemli değişiklikler gösteren Türk savaş gemi tipolojisini ziyaretçilere sunmayı hedefleyen sergi, farklı gemi türleri ile geçmişten bugüne Türk gemi tipolojisinin gelişimiyle ilgili bilgileri içeriyor.

Sergiye ilişkin gazetecilere bilgi veren Beşiktaş Deniz Müzesi Deniz Tarih Araştırma Şube Müdürü Öğretmen Albay İbrahim Halil Ertürk, müze içerisinde özel bir seçki alanı oluşturduklarını söyledi.

Ertürk, serginin amacını, " Türk Deniz Kuvvetleri'nin geçmişten günümüze olan yolculuğunun hiç de küçümsenmeyecek bir süreç aldığını, tarihte donanmanın her zaman Türkler tarafından çok iyi algılandığını, Türklerin denizle olan ilgi ve alakalarının kısa bir süre önce oluşmadığını, çok önceden yani Osmanlı Devleti öncesinde de Türklerin denize alakaları olduğunu kamuoyuna duyurmak." şeklinde açıkladı.

Türk halkının sergide göreceklerini denizcilik sevgisiyle birleştirerek Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katmak istediklerini vurgulayan Ertürk, "Aslında deniz gücü, denizle ilgili yapılan her şeydir. Bir resim bile deniz gücünün bir simgesi. Denizle ilgili balıkçılıktan tutun, olta yapımına kadar her şey deniz gücünün bir parçası. Maket de öyle. Maketler de yaşayan sergiler aslında. Bu sergiler bizim için çok önemli." diye konuştu.

???????Sergide 42 maketin yer aldığını ifade eden Ertürk, "Osmanlı'dan, Türk denizciliğinin simgeleri olan teknelerden başlayarak, yavaş yavaş zırhlılara doğru geçen bir süreci anlatıyoruz." dedi.

Sergi, 18 Aralık'a kadar 14.00 ila 16.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel

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