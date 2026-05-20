Haberler

Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturmada 2 zanlıya tutuklama talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Belediyesine yönelik rüşvet ve mal varlığı aklama soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Beşiktaş Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Beşiktaş Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler Nazire Oylum Işık ve Özlem Demir Karakaş, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüpheliler Cevdet Çalı, Bülent Karakaş ve İlker Uluer'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Başsavcılığın açıklaması

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ile Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi'nin de bulunduğu 5 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Şüphelilerin ikametlerinde ve makam odalarında gerçekleştirilen aramalarda kullanımlarında bulunan çok sayıda dijital materyale ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin avroya el konulduğu belirtilmişti.

Açıklamada şüphelilerin isimleri şöyle sıralanmıştı:

"Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık, Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer."

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
Erdoğan ile Trump arasında telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakatlığı bulunan Arda Güler'den Dünya Kupası öncesi yeni haber

''Sezonu kapattı'' denilen Arda'dan yeni haber var
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti

AK Parti grubuna damga vuran an: Erdoğan fark edip elini çekti
Ümit Karan hakkında 10 yıla kadar hapis talebi

Aylardır tutukluydu! Ümit Karan için istenen ceza belli oldu
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: FETÖ firarisi yakalandı

9 yıldır kaçaktı! MİT ve emniyetin operasyonuyla yakalandı
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü

13 haftalık hamileydi! Lüks otelde sır dolu ölüm
Erdoğan'dan, 'Bayramda İstanbul'da mısınız?' sorusuna yanıt: Eşim bakalım ne der?

Verdiği yanıtla güldürdü: Eşim bakalım ne der?
Manchester City, Bernardo Silva'ya veda etti

Efsaneye veda!