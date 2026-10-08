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Beşiktaş Akatlar'da yolda çökme meydana geldi, araç geçmemesi olası kazayı önledi

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Beşiktaş Akatlar'da yolda çökme meydana geldi, araç geçmemesi olası kazayı önledi
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İddiaya göre, Beşiktaş Akatlar Mahallesi Selçuklar Sokak'ta yaklaşık bir ay önce de çöken ve tamir edilen noktada bugün yeniden çökme meydana geldi. Sokaktan araç geçmemesi olası kazayı önlerken, polis ve belediye ekipleri şeritle kapatılan yolda onarım çalışması başlattı.

BEŞİKTAŞ'ta yolda çökme meydana geldi. Bu sırada sokaktan herhangi bir aracın geçmemesi olası bir kazayı önledi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Akatlar Mahallesi Selçuklar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 ay önce de çökmenin meydana geldiği noktada yapılan tamirat çalışmasına rağmen bugün yeniden çökme meydana geldi. Bu sırada sokaktan herhangi bir aracın geçmemesi olası bir kazayı önledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis çökmenin meydana geldiği noktayı şeritle kapatırken, belediye ekipleri çöken yolu onarmak için çalışma başlattı.

'BİRKAÇ DAKİKA ÖNCE OKUL SERVİSİ GEÇTİ'

Çevrede bulunan esnaf Hamdi Örenç, "Birkaç dakika önce bir okul servisi geçti. Servis geçti ondan sonra çöktü. Bir ay önce biz telefon açtık gelip yama yaptılar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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