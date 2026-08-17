Haberler

Batman'da Hayvanlar Serinlemek İçin Gölete Akın Ediyor

Batman'da Hayvanlar Serinlemek İçin Gölete Akın Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Sıcaklığın zaman zaman 40 dereceyi aştığı Batman'da küçükbaş hayvanlar otlatıldıktan sonra serinlemeleri için gölete götürülüyor Gercüş ilçesinde besici Ömer Gezer: "Bu sayede hayvanlar hem serinliyorlar hem de temizleniyorlar. Gölete getiremediğimiz zamanlarda serinlemeleri için evde hortumla yıkıyorum hayvanlarımı"

İBRAHİM TOPRAK/ŞAHİN SEÇEN - Batman'da sürü sahipleri sıcak havadan etkilenen küçükbaş hayvanları Kırkat Göleti'nde serinletiyor.

Sıcaklığın zaman zaman 40 dereceyi aştığı kentte hissedilen sıcaklık ise açık alanlarda 50 dereceye ulaşıyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gercüş ilçesinin Yüceköy köyünde de besiciler, sıcak havanın etkisinden korumak istedikleri hayvanlarını serinlemeleri için Kırkat Göleti'ne götürüyor.

Sıcak havada serinleyen hayvanlar, daha sonra sudan çıkarak yaylada otlamaya devam ediyor.

Hem serinliyorlar hem de temizleniyorlar

Besicilerden Ömer Gezer, AA muhabirine, 30 küçükbaş hayvanı olduğunu, sıcak havanın hayvanları da etkilediğini belirterek, onların da serinlemeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Hayvanları gölete götürdüklerini ifade eden Gezer, "Bu sayede hayvanlar hem serinliyorlar hem de temizleniyorlar. Gölete getiremediğimiz zamanlarda serinlemeleri için evde hortumla yıkıyorum hayvanlarımı. Nasıl insanlar duş alıyorsa onlar için de yıkanmak iyi oluyor." dedi.

"Hava çok sıcak, hayvanlar da bunalıyor"

Köyde çobanlık yapan Mehmet Nezir Aslan da yaklaşık 400 küçükbaş hayvana baktığını belirtti.

Sabah hayvanları meraya çıkardıklarını, burada otlayan hayvanları öğle sıcaklarında gölgede dinlendirdiklerini anlatan Aslan, hayvanları sıcaktan etkilenmemeleri için köydeki besicilerin de yardımıyla gölete götürdüklerini belirtti.

Aslan, şunları söyledi:

"Sıcaklıklar zaman zaman 40 derecenin üzerine çıkıyor. Hava çok sıcak, hayvanlar da bunalıyor. Serinletmek için onları Kırkat Göleti'ne getiriyoruz. Burada hayvanlara duş aldırıyoruz."

Aslan, hayvanların da insanlar gibi serinlemeye ihtiyaçları olduğunu belirterek, bunun için de bölgede en uygun yerin bu gölet olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış

Liderleri tutuklandığı gün Süleymancılardan dikkat çeken görüntüler
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar

Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeynep Bastık bekarlığa veda etti! Duvağındaki o detay dikkat çekti

Zeynep Bastık bekarlığa veda etti! Duvağındaki o detay dikkat çekti
Beyoğlu sokakları kana bulandı! Pitbull saldırdı, sahibi bıçaklandı

Beyoğlu sokakları kana bulandı! Pitbull saldırdı, sahibi bıçaklandı
Nuri Alço’nun gerçek adını duyanlar inanamadı

Nuri Alço’nun gerçek adını duyanlar inanamadı
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Filipinler'de tropik fırtına ve muson yağmurları yüzünden 23 kişi can verdi

Ülke yağmurlara teslim oldu! 23 ölü, binlerce kişi evsiz

Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı

Bahçeli’den yasa sonrası Öcalan'la ilgili yeni çağrı
Ahmet Çakar ve Necati Ateş, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı

Bu olay canlı yayında yaşandı!