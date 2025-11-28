Haberler

Besici Suat Aydın, Dana Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İzmir'in Menderes ilçesinde besicilik yapan Suat Aydın, sattığı dananın boynuz darbeleri sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, besicilik ve taksi şoförlüğü yapan Suat Aydın (41), sattığı dananın boynuz darbeleri nedeniyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aydın, hayatını kaybetti.

Menderes ilçesinde, besicilik ve taksicilik yapan evli, 3 çocuk babası Suat Aydın, danalarından birini kasaba sattı. İddiaya göre, kamyonete yüklemeye çalıştığı dana, bir anda Aydın'a saldırdı. Aydın, aldığı boynuz darbeleriyle yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Suat Aydın, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
