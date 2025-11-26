Haberler

Besi Çiftliğinde Kirpi ve Süt Dostluğu

Aksaray'ın Eskil ilçesinde besi çiftliği sahibi Veli İnce, süt makinesinin çalıştığını duyduğu an yanına gelen kirpiye her gün süt veriyor. Kirpinin sütü iştahla içmesi, aralarında bir dostluk kurmasına sebep oldu.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde besi çiftliği bulunan Veli İnce, süt makinesinin çalıştığını duyunca hemen yanına gelen kirpiye her gün süt veriyor.

Böğet köyünde yaşayan İnce, her gün sabah saatlerinde süt sağımı için ahıra girdiğinde, süt makinesinin sesiyle ortaya çıkan bir kirpinin kendisine doğru yaklaştığını fark etti. Bir tabağın içine biraz süt koyan İnce, o günden sonra kirpiyi beslemeye başladı.

İnce, AA muhabirine, ilk günlerde kirpinin ne istediğini anlamadığını söyledi.

Ne yiyip ne içtiğini bilmediği kirpiyi önce hayvanlara verdiği arpanın ezmesiyle beslemeye çalıştığını anlatan İnce, "Yemi beğenmedi. Daha sonra kedilere verdiğim sütten bir miktar kirpiye uzattım. Sütü iştahla içmeye başladı." dedi.

Bu durumun çok hoşuna gittiğini aktaran İnce, o günden sonra kirpiyle aralarında bir dostluğun oluştuğunu dile getirdi.

Süt makinesinin sesini duyması yeter

İnce, ilk gününün ardından kirpinin yaklaşık iki haftadır her gün aynı saatte ortaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Süt makinesinin çalıştığını duyar duymaz kirpi yanımda beliriveriyor. Bu durum artık günlük bir rutine dönüştü. Süt makinesinin sesini duyduktan sonra, 'Sanki benim karnım acıktı, sütümü ver' der gibi geliyor. Sütünü iştahla içip, buradan ayrılıyor. Süt makinesi çalıştıktan sonra gözümüz artık onu da arar oldu."

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
