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Beşar Esad, Halep ve İdlib'deki Çatışmalar Üzerine Abhazya Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Beşar Esad, Halep ve İdlib'deki Çatışmalar Üzerine Abhazya Cumhurbaşkanı ile Görüştü
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Halep ve İdlib'deki çatışmalara dair Abhazya'nın geçici Cumhurbaşkanı Badra Ganba ile telefon görüşmesi yaparak, terörizmle savaşta güç kullanmanın önemini vurguladı.

(ANKARA) - Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Halep ve İdlib'deki çatışmalara ilişkin Abhazya'nın geçici Cumhurbaşkanı Badra Ganba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve "Terörizm ancak güç dilinden anlar ve terörü kim desteklerse, bu dille yeneceğiz" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Suriye'nin resmi devlet medyasında yer alan habere göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Halep ve İdlib'deki gelişmelere ilişkin Abhazya'nın geçici Cumhurbaşkanı Badra Ganba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Buna göre, Esad, Ganba ile görüşmesinde "isyancıları güç kullanarak yeneceklerini" dile getirirken, "Terörizm ancak güç dilinden anlar ve terörü kim desteklerse, bu dille yeneceğiz" dedi.

Esad, dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Esad ve Nahyan'ın Suriye'deki son gelişmeleri ve bölgesel konuları ele aldıkları bildirilmiş ve "Başkan Esad görüşmede Suriye'nin istikrarını ve toprak bütünlüğünü tüm teröristlere ve onları destekleyenlere karşı savunmaya devam ettiğini; müttefikleri ile dostlarının yardımıyla onları mağlup ve yok etme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı" ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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