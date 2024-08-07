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BES, TÜİK Başkanı ve Yetkililer Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

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Büro Emekçileri Sendikası (BES), TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ve diğer yetkililer hakkında resmi belgede sahtecilik, kanuna muhalefet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu. BES Başkanı Özer Avanaş, TÜİK'in iktidarın ücret politikalarına uygun veri açıkladığını ve kamu emekçilerini yoksullaştırdığını belirtti.

(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası, (BES) TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ve diğer yetkililer hakkında; resmi belgede sahtecilik, 5429 sayılı Kanuna muhalefet ve görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

BES Başkanı Özer Avanaş, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Avanaş, "TÜİK, uzun yıllardır iktidarın ücret politikalarına uygun veri açıklayarak başta biz kamu emekçileri ve diğer sabit gelirlilerin sofrasından ekmeğini çalmaya ve bizleri yoksullaştırmaya devam etmektedir" dedi. Açıklanan enflasyon oranının gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle dava açıldığını söyleyen Avanaş'ın açıklaması şöyle:

"Kuruluş kanunu gereği iktidardan bağımsız bir şekilde veri oluşturması gereken TÜİK, uzun yıllardır iktidarın ücret politikalarına uygun veri açıklayarak başta biz kamu emekçileri ve diğer sabit gelirlilerin sofrasından ekmeğini çalmaya ve bizleri yoksullaştırmaya devam etmektedir. Gerek sendikamız BES, gerekse konfederasyonumuz KESK tarafından TÜİK'in iktidarın ücret politikalarını gözeterek veri oluşturmasını eleştirmiş ve teşhir etmeye devam etmektedir. Ancak kamuoyunun bütün baskısına rağmen TÜİK yetkilileri, iktidarın bizi yoksulluğa mahkum eden ücret politikalarına uygun veri oluşturmaya devam etmektedir.

Kamuoyuna yansıyan son tartışmayla birlikte, TÜİK'in oluşturduğu verilerde 2024 Ağustos'ta ortalama aylık kiranın 6 bin lira olduğu, doktor muayenesinin 34 lira olduğu, yurt ücretinin 450 lira olduğu ve gıda fiyatlarının neredeyse piyasanın yarısı oranında değerlendirildiği görülmektedir.

Soframızdaki ekmeği çalmaya devam eden TÜİK Başkanı, TÜİK Başkan Yardımcısı ve diğer sorumlular hakkında sendikamızca hazırlanan 06.08.2024 tarihli dilekçeyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur."

Kaynak: ANKA / Güncel

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