Berrin Yapar Ünal'ın 'Ayna' Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Güncelleme:
Sanatçı Berrin Yapar Ünal'ın 'Ayna' adlı hat sanatı sergisi, Fatih'teki Kadırga Sanat Galerileri'nde sanatseverlerle buluşacak. Sergi, yansıma ve simetri temalarını içeren özel eserleri ile günümüz sanat anlayışını geleneksel hat sanatıyla birleştiriyor.

Fatih Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, sergi, sanatçının simetri ve yansıma kavramlarını merkezine aldığı, daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş özel eserlerinden oluşuyor.

Çalışmalarında müsenna yazının estetik gücünü "ayna" metaforuyla birleştiren Ünal, izleyiciyi hem görsel hem de düşünsel bir yolculuğa davet etmeyi amaçlıyor.

Sergide ayrıca eserler kufi, düğümlü kufi, ma'kıli kufi, celi divani, celi ta'lik, rik'a ve lahn kaligrafisi gibi farklı hat türlerinin çağdaş yorumları da beğeniye sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, sergiye ilişkin "Fatih sadece tarihiyle değil, sanatı, estetiği ve maneviyatıyla da bir medeniyet merkezidir. Kadırga Sanat Galerilerimizde açtığımız bu sergi, geleneksel hat sanatının zarafetini günümüzün sanat anlayışıyla buluşturuyor. Sanatçımız Berrin Yapar Ünal'ı bu özgün çalışması dolayısıyla tebrik ediyor, tüm sanatseverleri bu anlamlı sergiyi görmeye davet ediyorum." dedi.

Sergi, 24 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
500
