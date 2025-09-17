Bernie Sanders'dan Gazze İçin Soykırım Tanımlaması

ABD'li Yahudi Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını ilk kez "soykırım" olarak nitelendirirken, Birleşmiş Milletler'in (BM) bağımsız komisyonunun vardığı sonuca atıf yaptı.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı çıkışlarıyla bilinen ancak bugüne kadar "soykırım" ifadesini kullanmaktan kaçınan Senatör Sanders, yazılı bir açıklama yaparak ilk kez pozisyonunu değiştirdi.

Sanders, BM'nin bağımsız komisyonunun "Gazze'de soykırım yaşanıyor" sonucuna ulaşmasının ardından kendisinin de aynı sonuçta buluştuğunu belirtti.

ABD'li senatör, " İsrail, tüm Filistin halkına karşı topyekun bir savaş başlattı. Birçok hukuk uzmanı, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını tespit etti. Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneği, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin, soykırımın yasal tanımına uyduğu sonucuna vardı." değerlendirmesini yaptı.

Sanders, açıklamasında, "Birleşmiş Milletler tarafından atanan bağımsız uzman komisyon da bu bulguyu doğruladı. Bu uzmanlar şu sonuca varmıştır, Soykırım Sözleşmesi'nde belirtilen kriterlere uyan eylemlerle Gazze'deki Filistinlileri yok etme niyetinin olduğu açıktır. Ben de aynı fikirdeyim." ifadelerini kullandı.

ABD'li senatör, açıklamasında, yaklaşık 65 bin Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğünü, bunlardan en az 18 binin çocuk olduğunu vurguladı.

"İki yıldır, aşırı sağcı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti Gazze'ye girmesine izin verilen insani yardım miktarını ciddi şekilde sınırladı ve Birleşmiş Milletler ile diğer yardım gruplarının önüne her türlü engeli çıkardı." yorumunu yapan Sanders, İsrail'in çok sayıda basın mensubunu katlettiğini de ifade etti.

Sanders, açıklamasını, "Niyet açıktır. Sonuç kaçınılmazdır, İsrail, Gazze'de soykırım yapmaktadır." ifadesiyle sonlandırdı.