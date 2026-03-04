Berlin'de ramazan gelenekleri Nasreddin Hoca ve gölge oyunuyla yaşatılıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de, ramazanda iftar öncesinde çocuklara yönelik etkinliklerde, Nasreddin Hoca gösterisi ile Hacivat ve Karagöz gölge oyunu düzenleniyor.

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Berlin Bölgesi, Türk geleneklerinin yaşatılması ve çocuklara aktarılması amacıyla ramazan boyunca farklı camilerde etkinlikler düzenliyor.

Reinickendorf ilçesindeki Medine Camisi'nde iftar öncesi yapılan etkinlikte çocuklar önce Nasreddin Hoca gösterisiyle eğlendi ve halat çekme oyunuyla yarıştı.

Etkinlikte çocuklar, "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisine de eşlik etti.

Hacivat ve Karagöz gölge oyunuyla eğlenen çocuklara programın sonunda hediyeler verildi.

Etkinliklerin ardından çocuklar bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

"Kültürümüz ve inancımız unutulmasın"

IGMG Berlin Bölgesi'nde ramazan ayında düzenlenecek programların koordinasyon ekibinde yer alan Ahmet Basri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara ramazanın ruhunu, güzelliğini ve bereketini öğretme amacıyla bu etkinliği camilerde düzenlediklerini anlattı.

Basri, geçen yıllarda ramazanın okul tatiline denk gelmesi nedeniyle bu etkinliği her gün düzenlediklerini ancak bu ramazanda okul tatili olmadığı için sadece hafta sonları belirli camilerde yaptıklarını belirtti.

Basri, Berlin'deki tüm çocukları bu etkinliklere katılmaya davet ederek, "Anne-babalara diyoruz ki çocuklarınızı alın gelin. Hem camimizde bu güzel faaliyete katılsınlar, Nasreddin Hoca'yı, Hacivat-Karagözü görsünler hem de toplu bir iftar yapalım." dedi.

Bu etkinlikleri ramazanı güzel bir şekilde geçirme düşüncesiyle düzenlediklerini aktaran Basri, etkinliği Nasreddin Hoca'nın ve Karagöz'ün verdiği mesajlarla, oyunlarla ve ilahilerle her yıl daha da geliştirmeye çalıştıklarını anlattı.

Basri, anne-babaların bu etkinliğin daha sık yapılmasını istediğini belirterek, Türkiye'de bunların normal bir faaliyet olarak görülebileceğini, her yerde bir Nasreddin Hoca, Hacivat, Karagöz ile karşılaşabileceğini söyledi.

Ancak Almanya'da çocukların bu ülkedeki kültürü gördüklerine işaret eden Basri, "Ancak Almanya'da böyle bir şey yok. Berlin'de yaşıyoruz, çocuklarımız burada yaşıyorlar, buradaki kültürü buradaki inancı ister istemez görüyorlar. Okullarda kreşlerde bunlarla karşılaşıyorlar." dedi.

Basri, çocuklara Türk kültürünü ve İslam'ı öğrettiklerini vurgulayarak "Özellikle ramazanlarda, bayramlarda, kandillerde biz aynı şekilde camilerimizi evlerimizi süsleyerek, programlarımızı yaparak, çocukları eğlendirerek çocuklarımıza ramazan olduğunu öğretiyoruz." ifadesini kullandı.

Anne-babaların da bundan memnun kaldığını aktaran Basri, "Anne-babalar 'kültürümüz unutulmasın, inancımız unutulmasın' istiyor. Çok güzel tepkiler alıyoruz." diye konuştu.

Çocuğunu etkinliğe getiren Kadriye Tüter de bu faaliyetleri çok değerli bulduğunu söyledi.

Tüter, "Çocuklarımız kültürümüzü, dinimizi öğreniyor. Hristiyan bir ülkede yaşamamızdan dolayı Hristiyanların kültürünü de görüyorlar. Ama çocuklarımızın kültürümüzü de görmeleri bizim için çok önemli." dedi.

Çocukların Nasreddin Hoca'yı, Karagöz ve Hacivatı televizyondan da bildiklerini ifade eden Tüter, bu etkinliklerin evde de konu olduğunu ve her etkinliğe katıldıklarını kaydetti.