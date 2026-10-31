Berlin'de İşgücü Anlaşması'nın 65. yıl dönümünde Wegner 'Dostlar geldi' dedi

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Almanya'nın başkenti Berlin'de Türkiye ile Almanya arasında 30 Ekim 1961'de imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 65. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Berlin Belediye Binası'nda gerçekleştirilen etkinliğe Berlin Eyaleti Başbakanı Kai Wegner, Çalışma, Sosyal İşler, Eşitlik, Entegrasyon, Çeşitlilik ve Ayrımcılıkla Mücadele Bakanı Cansel Kızıltepe, Sol Parti Berlin Eyalet Meclis Grubu Eş Başkanı Elif Eralp, Berlin eyaletinin eski yabancılar sorumlusu Barbara John, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davetliler katıldı.

Wegner, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın Almanya'yı ve Berlin'i kalıcı bir şekilde değiştirdiğini belirterek, Türk yaşamının, kültürünün ve Türk kökenli insanların uzun yıllardır Almanya'yı ve Berlin'i şekillendirdiğini ifade etti.

Bu anlaşmayla "Almanya'ya iş gücü çağırdıklarını" aktaran Wegner, "Ancak insanlar geldi ve ben diyorum ki dostlar geldi. Dostlar geldi ve aile oldular." dedi.

Wegner, ülkeye gelen ilk kuşağın Berlin'in yeniden inşasına yardımcı olduğunu ve iş gücüyle Almanya'nın ve Berlin'in ekonomik mucizesinin gerçekleşmesini sağladığını anlattı.

Berlin'de başarılı olan Türk kökenlilere işaret eden Wegner, "Kentimiz, bu insanlar olmasaydı nasıl olurdu? Birinci nesil misafir işçilerin torunları çoktan Almanya'nın ve Berlin'in ayrılmaz bir parçası haline geldiler." diye konuştu.

Solingen, Mölln ve Hanau'daki ırkçı saldırıların ve terör örgütü NSU'nun??????? cinayetlerinin göçmen kökenli insanların yaşamlarında iz bıraktığını aktaran Wegner, "Kimin bu toplumun parçası olduğuna, kimin Alman sayıldığına ilişkin tekrar tartışmalar her zaman yeniden acı hatırları ve korkuları yeniden canlandırıyor." ifadesini kullandı.

Wegner, Berlin'de yaklaşık 200 bin Türk kökenlinin yaşadığına işaret ederek, "Berlin Eyaleti Başbakanı Türkiye dışında en büyük Türk topluluğunun Berlin'de yaşadığını söylemekten gurur duyuyorum." dedi.

Almanya'da yaşayan birinci nesle Türkçe olarak "Elinize, yüreğinize sağlık", genç kuşağa da "Burası sizin eviniz" diye seslenen Wegner, "Berlin'de misafir işçiler için bir anıt bize iyi gelir. Eyalet bütçesinde buna fon ayırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Wegner, Berlin'in ortak ev ve ortak gelecek olduğunu ifade ederek, "Berlin size teşekkür ediyor." diye konuştu.

Bakan Cansel Kızıltepe de Türkiye'den göç eden insanların Almanya'yı değiştirdiğini anlatarak, "Birlikte yetiştik ve büyüdük." dedi.

Babasının da 1961'de Almanya'ya geldiğini ifade eden Kızıltepe, Almanya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmanın kendi ailesinin hikayesini de şekillendirdiğini söyledi.

Kızıltepe, misafir işçilerin hikayesinin sadece teşekkür etmeyi değil, aynı zamanda hafıza kültüründe kalıcı ve görünür bir yer hak ettiğini ifade ederek, bu nedenle Berlin'de bir göç müzesi kurulmasını istedi.

Etkinlik kapsamında Türkiye'den Almanya'ya göçü yansıtan çeşitli eşyalar sergilendi.

Kaynak: AA