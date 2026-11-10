Berlin'de Hells Angels'a 300 polisin katıldığı operasyonda 9 konut arandı

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Almanya'nın başkenti Berlin'de Hells Angels (Cehennem Melekleri) isimli motosiklet grubuna yönelik operasyon düzenlendi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre yaklaşık 300 polis, 9 konutta ve Biesdorf semtindeki Hells Angels dernek binasında arama yaptı.

Silahlı organize suç gruplarına karşı devreye sokulan ve Berlin Eyalet Kriminal Dairesine bağlı, bir yıl önce oluşturulan "Ferrum" adlı özel bir birim??????? tarafından yönetilen operasyonda Özel Harekat Komandosu (SEK) ve Federal Polis Teşkilatının "GSG 9" adlı özel kuvvet birimi görev aldı.

Berlin Polis Sözcüsü Florian Nath, polisin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun "ateşli silahlarla işlenen suçlarla" ilgili olduğunu belirterek bu sebeple mahkemece verilen arama kararları doğrultusunda delil elde etmek amacıyla aramaların yapıldığını kaydetti.

Kamu yayıncısı RBB'nin polise dayandırdığı haberde, "Ferrum" adlı özel birimin soruşturmalarının genellikle, para elde etmek amacıyla Berlin'deki Türk kökenli dükkan sahiplerini ve restoran işletmecilerini tehdit eden suç çetelerine yönelik olduğu aktarıldı.

Berlin'de ateşli silah kullanımıyla bağlantılı şiddet olaylarında son dönemde ciddi artış görüldüğü ifade edilen haberde, 2026'nın ocak-haziran döneminde ateşli silahların kullanıldığı toplam 585 suç vakasının kaydedildiği, bunların 324'ünün tehdit, 261'inin ise ateş etme eylemleri olduğu belirtildi.

Haberde "Ferrum" biriminin kurulduğu 13 Kasım 2025'ten bu yana da 720'den fazla soruşturma başlatıldığı, bunların 483'ünün ateşli silah kullanımıyla dolaylı veya doğrudan bağlantılı olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA