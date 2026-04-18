Berlin'de "Filistinli Esirler Günü" dolayısıyla gösteri düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, "Filistinli Esirler Günü" dolayısıyla gösteri yapıldı.

Kreuzberg semtindeki Oranien Meydanı'nda toplanan ve ardından Hermann Meydanı'na doğru yürüyen yüzlerce kişi, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını istedi ve İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam cezası yasasını protesto etti.

Göstericiler Filistin bayraklarıyla "Tüm esirler serbest bırakılsın", "Filistinli esirlere yönelik idam cezasını durdurun", "Soykırımı durdurun", "Filistinli esirlere özgürlük", "9 bin 600 esir-hepsi serbest kalsın" ve "Onları evlerine getirin" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

İsrail hapishanelerinde bulunan bazı Filistinli esirlerin fotoğraflarının da taşındığı eylemde, "Siyonistler faşisttir", "Terörist İsrail", "İsrail bombalıyor Almanya destekliyor", "İsrail çocukları yakıyor Almanya izliyor", "Filistin'e özgürlük" ve "Gasbedilen topraklarda barış olmaz" sloganları atıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, en az 4 kişi gözaltına alındı.

Filistinli Esirler Günü

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974'te 17 Nisan'ı "Filistinli Esirler Günü" olarak ilan etmişti.

Filistinliler her yıl bu tarihte çeşitli etkinlikler, eylemler ve sempozyumlar düzenleyerek, tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.