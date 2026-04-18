Berlin'de "Filistinli Esirler Günü" dolayısıyla gösteri düzenlendi

Almanya'nın Berlin kentinde, 'Filistinli Esirler Günü' dolayısıyla yapılan gösteride yüzlerce kişi, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını ve İsrail'in idam cezası yasasının durdurulmasını talep etti. Göstericiler, çeşitli pankartlar ve dövizlerle destek verdikleri esirlerin serbest bırakılmasını istedi.

Kreuzberg semtindeki Oranien Meydanı'nda toplanan ve ardından Hermann Meydanı'na doğru yürüyen yüzlerce kişi, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını istedi ve İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam cezası yasasını protesto etti.

Göstericiler Filistin bayraklarıyla "Tüm esirler serbest bırakılsın", "Filistinli esirlere yönelik idam cezasını durdurun", "Soykırımı durdurun", "Filistinli esirlere özgürlük", "9 bin 600 esir-hepsi serbest kalsın" ve "Onları evlerine getirin" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

İsrail hapishanelerinde bulunan bazı Filistinli esirlerin fotoğraflarının da taşındığı eylemde, "Siyonistler faşisttir", "Terörist İsrail", "İsrail bombalıyor Almanya destekliyor", "İsrail çocukları yakıyor Almanya izliyor", "Filistin'e özgürlük" ve "Gasbedilen topraklarda barış olmaz" sloganları atıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, en az 4 kişi gözaltına alındı.

Filistinli Esirler Günü

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974'te 17 Nisan'ı "Filistinli Esirler Günü" olarak ilan etmişti.

Filistinliler her yıl bu tarihte çeşitli etkinlikler, eylemler ve sempozyumlar düzenleyerek, tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.

Kaynak: AA / Erbil Başay
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu

Görüntüler korkunç! Hani ateşkes ilan edilmişti
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor

Yavaş, Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zaman geçiyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinin kan kaybı sürüyor

Nazar değdi!
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
FBI Direktörü hakkında çarpıcı iddialar

ABD istihbaratının teslim edildiği isim ile ilgili iddialar çok vahim

16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu