Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Filistin'le dayanışma göstermek, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam cezası yasasını ve Gazze'de işlediği soykırımı protesto etmek için Mitte ilçesindeki Neptunbrunnen Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, Potsdamer Meydanı'na doğru yürüdü.

Filistin milli marşının çalınmasıyla başlayan gösteride, üzerinde "Soykırımı durdurun", "Gazze'deki soykırım hepimizi ilgilendiriyor", "İsrail gerçek teröristtir", "Sessiz kalan soykırımı onaylar" yazan döviz ve pankartlar taşındı.

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "İsrail terör devletidir", "İsrail çocukları öldürüyor, Almanya arkasında duruyor", "Gazze'de çocuklar yaşamak istiyor, Netanyahu buna karşı çıkıyor", "Filistin kendini savunacak, taşlar ve silahlarla" ve "Bu bir savaş değil, bu bir soykırımdır" sloganları attı.

Filistin, İran ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını da protesto etti.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri Potsdamer Meydanı'nda olaysız sona erdi.

Kaynak: AA / Erbil Başay
Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi

Amedspor Süper Lig'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
İstanbul’da kan donduran olay: Kayınvalide gelinini öldürdü

Kayınvalide gelinine kurşun yağdırdı
Türk siyasetinde Süleyman Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim

Türk siyasetinde Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim
İstanbul’da yine bir 'Fahiş fiyat' skandalı: Haliç'te turiste 7 bin 100 TL berber faturası kesildi

Berberden turiste görülmemiş tuzak! Adisyon değil "servet" listesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
Amedspor'dan tarihi başarı! 4 farklı hoca ile çalışarak Süper Lig'e çıktılar

Böylesi 40 yılda bir görülür! Amedspor inanılmazı başardı

Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

Aliyev'i küplere bindiren karar! Avrupa Birliği'ne nota verdi