Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Filistin'le dayanışma göstermek, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam cezası yasasını ve Gazze'de işlediği soykırımı protesto etmek için Mitte ilçesindeki Neptunbrunnen Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, Potsdamer Meydanı'na doğru yürüdü.

Filistin milli marşının çalınmasıyla başlayan gösteride, üzerinde "Soykırımı durdurun", "Gazze'deki soykırım hepimizi ilgilendiriyor", "İsrail gerçek teröristtir", "Sessiz kalan soykırımı onaylar" yazan döviz ve pankartlar taşındı.

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "İsrail terör devletidir", "İsrail çocukları öldürüyor, Almanya arkasında duruyor", "Gazze'de çocuklar yaşamak istiyor, Netanyahu buna karşı çıkıyor", "Filistin kendini savunacak, taşlar ve silahlarla" ve "Bu bir savaş değil, bu bir soykırımdır" sloganları attı.

Filistin, İran ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını da protesto etti.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri Potsdamer Meydanı'nda olaysız sona erdi.