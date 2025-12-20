Haberler

Almanya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Almanya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösteride yüzlerce protestocu, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini ve Alman hükümetinin İsrail'e silah sağlamasını protesto etti. Katılımcılar, İsrail karşıtı sloganlar atarak çeşitli pankartlar taşıdı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Kreuzberg semtindeki Oranien Meydanı'nda toplanan yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail karşıtı sloganlar atarak Neukölln Belediyesi'ne yürüdü.

Filistin ile dayanışma gösteren eylemciler, Alman hükümetinin İsrail'e silah sağlamasını ve İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı protesto etti.

Savaş suçu işleyenlerin hakim karşısına çıkarılmasını isteyen göstericiler, "Soykırımı durdurun", "Terörist İsrail", "Çocuklar yaşamak istiyor, İsrail ve Almanya karşı çıkıyor", "İnsanları öldürmeyi durdurun" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Yürüyüşte, Filistin bayrakları ile üzerinde "İnsan onuru dokunulmazdır", "Gazze zulme karşı uluslararası direnişin son kalesi", "Almanya, inkarcıların ve suç ortaklarının ülkesi" ve "Filistinli esirlere özgürlük" yazan döviz ve pankartlar taşındı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri sırasında 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Kendini böyle savundu! İşte Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi

Kendini böyle savundu! İşte Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi
Sadettin Saran maç sonunda Fenerbahçeli taraftarların çağrısına cevapsız kalmadı

Maç sonuna damga vuran anlar
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Dertleri define değil! Ferhat gibi dağları deldiler, gören şaştı kaldı

Sebebi şaşırtıcı! Ferhat gibi dağları deldiler
Bakan Bak'tan Leyla Zana sloganlarına tepki: Soruşturma yürütülüyor

Leyla Zana sloganlarına bir tepki de Bakan Bak'tan! Yaptırım geliyor
Oğlunun gözü önünde amcasının kızları tarafından darbedildi

Kuzen dehşeti! Amcasının kızları tekme ve yumruklarla saldırdı
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Beşiktaş'tan tepki: Tiyatro devam ediyor

Beşiktaş'tan tepki: Tiyatro devam ediyor
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
title