Almanya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Kreuzberg semtindeki Oranien Meydanı'nda toplanan yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail karşıtı sloganlar atarak Neukölln Belediyesi'ne yürüdü.

Filistin ile dayanışma gösteren eylemciler, Alman hükümetinin İsrail'e silah sağlamasını ve İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı protesto etti.

Savaş suçu işleyenlerin hakim karşısına çıkarılmasını isteyen göstericiler, "Soykırımı durdurun", "Terörist İsrail", "Çocuklar yaşamak istiyor, İsrail ve Almanya karşı çıkıyor", "İnsanları öldürmeyi durdurun" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Yürüyüşte, Filistin bayrakları ile üzerinde "İnsan onuru dokunulmazdır", "Gazze zulme karşı uluslararası direnişin son kalesi", "Almanya, inkarcıların ve suç ortaklarının ülkesi" ve "Filistinli esirlere özgürlük" yazan döviz ve pankartlar taşındı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri sırasında 1 kişi gözaltına alındı.