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Berlin'de Filistin destekçileri yürüdü, en az 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi

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Berlin'de Filistin destek gösterisi düzenlendi; Gneisenaustrasse Metro İstasyonu yakınında toplanan kalabalık Neukölln Belediye Binası önüne yürüdü. İsrail'in saldırıları ve Almanya'nın İsrail'e silah sağlaması protesto edilirken en az 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin için destek gösterisi düzenlendi.

İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarını protesto etmek için Gneisenaustrasse Metro İstasyonu yakınında toplanan çok sayıda kişi, daha sonra Neukölln Belediye Binası'nın önüne kadar yürüdü.

İsrail'in Filistin topraklarını gasbetmesine ve Almanya'nın İsrail'e silah sağlamasına da tepki gösterilen eylemde, "İsrail bombalıyor, Almanya destekliyor", "Zafere kadar Filistin", "Siyonistler faşisttir, çocukları ve sivilleri öldürüyor", "Filistin 48", "Tek çözüm intifada direnişi", "Filistin'e özgürlük" ve "Bu savaş değil, bu bir soykırımdır" sloganları atıldı.

Göstericiler, Filistin bayrakları ile üzerinde "Boykot İsrail", "Ben İsrail'in yanında durmuyorum, insan haklarının yanında duruyorum", "Varlığına saygı göster ya da direnişi bekle", "Soykırımı durdurun", "Siyonistler Almanya sizi seviyor. Gelin ve buraya yerleşin" yazan dövizler taşıdı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride en az 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail yanlısı bir grup, Filistin destekçilerinin gösteri yaptığı güzergahta İsrail bayrakları açtı.

Kaynak: AA
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