Berlin'de elektrik şebekesine sabotaj yapanları ihbar edene ödül verilmesi planlanıyor

Güncelleme:
Berlin'de yaklaşık 100 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintisinin sabote edilmesinin ardından, aşırı solcu 'Volkan Grubu' üyelerini ihbar edenlere ödül verilmesi planlanıyor. İçişleri Bakanlığı, failleri tespit edecek ipuçlarını bildirenlere ödül dağıtacağını açıkladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 100 bin kişiyi günlerce elektriksiz bırakan sabotajın ardından aşırı solcu "Volkan Grubu" (Vulkan Gruppe) üyelerini ihbar edenlere ödül verilmesini planlıyor.

İçişleri Bakanlığından bir yetkilinin Bild gazetesine yaptığı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Berlin elektrik şebekesine yönelik saldırının failleri olan aşırı solcu Volkan Grubu'nun tespitine yardımcı olacak ipuçlarını bildirecek kişilerin ödüllendirilmesi talimatı verdi.

Ödül miktarının gelecek günlerde açıklanması bekleniyor.

Berlin'deki elektrik kesintisi

Berlin'de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan sabotaj sonucu kentin güneybatısında yaklaşık 100 bin kişi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en uzun elektrik kesintilerinden birini yaşamış, günlerce elektriksiz ve ısıtmasız kalmıştı.

Elektrik kablolarına yapılan saldırıyı aşırı solcu Volkan Grubu üstlenmişti.

Öte yandan Federal Savcılık, söz konusu saldırıya ilişkin "terör" şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Kentin elektrik dağıtım şirketi Stromnetz Berlin, ancak beşinci günün sonunda tüm abonelere yeniden elektrik sağlayabilmişti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
