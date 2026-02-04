Haberler

Berlin'de Düzenlenen Bahar Bayramı Galasında Yaklaşan Çin Yeni Yılı Kutlandı

Güncelleme:
Almanya'nın Berlin Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 2026 Berlin-Brandenburg Bahar Bayramı Galası'nda, Çinli öğrenciler tarafından organize edilen Kung Fu gösterisi ile Çin Yeni Yılı karşılandı.

BERLİN, 4 Şubat (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'deki Berlin Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 2026 Berlin- Brandenburg Bahar Bayramı Galası'nda sahnelenen Kung Fu gösterisi, 1 Şubat 2026.

Çinli öğrencilerin organize ettiği etkinlikle 17 Şubat'ta başlayacak olan ve Çin takvimine göre At Yılı'na denk gelen Çin Yeni Yılı karşılandı. (Fotoğraf: Du Zheyu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel


