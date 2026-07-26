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Berlin'de LGBT yürüyüşü saldırganı polis tarafından öldürüldü

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Berlin'de LGBT yürüyüşü yakınındaki araçlı saldırının zanlısı Abdul Ballout, polis operasyonunda bıçakla saldırmak isterken vurularak öldürüldü. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi yaralanmıştı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de LGBT yürüyüşü güzergahı yakınlarında gerçekleştirilen araçlı saldırının zanlısı Abdul Ballout'un polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, Spandau ilçesindeki bir hobi bahçesinde saklandığı tespit edilen Abdul Ballout'un yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ballout, polise bıçakla saldırmak isterken Özel Operasyon Timi (SEK) tarafından etkisiz hale getirildi.

Ağır yaralanan Ballout, yapılan müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Berlin'de dün LGBT yürüyüşünün yapıldığı alanın yakınında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 29 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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