Berlin'de 1 Mayıs Yürüyüşü'nde Filistin'e Destek

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" yürüyüşünde Filistin'e destek verildi.

Olaysız sona eren ve yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı yürüyüşte 5 bin 700 polis görev yaptı.

Göstericiler yürüyüşte "Özgür Filistin" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Yürüyüş güzergahı boyunca bazı evlerden Filistin bayrakları dalgalandırıldı.

Etkinlik süresince caddeler trafiğe kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı.