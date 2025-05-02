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Berlin'de 1 Mayıs Yürüyüşü'nde Filistin'e Destek

Berlin'de 1 Mayıs Yürüyüşü'nde Filistin'e Destek
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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşünde, yaklaşık 20 bin kişi 'Özgür Filistin' sloganları atarak Filistin'e destek verdi. Etkinlikte 5 bin 700 polis görev aldı ve caddeler trafiğe kapatıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" yürüyüşünde Filistin'e destek verildi.

Olaysız sona eren ve yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı yürüyüşte 5 bin 700 polis görev yaptı.

Göstericiler yürüyüşte "Özgür Filistin" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Yürüyüş güzergahı boyunca bazı evlerden Filistin bayrakları dalgalandırıldı.

Etkinlik süresince caddeler trafiğe kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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