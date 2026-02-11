Asi Nehri'nde kaybolan Berkan'ın 10'uncu günde cansız bedeni bulundu
Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'nde cansız bedeni bulunan Berkan Karakaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve mesai arkadaşları ile birlikte toprağa verildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Hatay'ın Defne ilçesinde 10 gün önce düştüğü Asi Nehri'nin denizle buluştuğu noktada cansız bedeni bulunan Berkan Karakaya'nın otopsi işlemleri tamamlandı. Karakaya'nın cenazesi morgdan yakınları tarafından teslim alınarak, Çamlıyayla Mahallesi Asri Mezarlığı'nda ailesi ve mesai arkadaşlarının katılımıyla dualarla toprağa verildi.
Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel