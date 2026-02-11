Haberler

Asi Nehri'nde kaybolan Berkan'ın 10'uncu günde cansız bedeni bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'nde cansız bedeni bulunan Berkan Karakaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve mesai arkadaşları ile birlikte toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay'ın Defne ilçesinde 10 gün önce düştüğü Asi Nehri'nin denizle buluştuğu noktada cansız bedeni bulunan Berkan Karakaya'nın otopsi işlemleri tamamlandı. Karakaya'nın cenazesi morgdan yakınları tarafından teslim alınarak, Çamlıyayla Mahallesi Asri Mezarlığı'nda ailesi ve mesai arkadaşlarının katılımıyla dualarla toprağa verildi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza

Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
İstanbul'un göbeğinde soygun girişimi! Kuyumcu vuruldu

Filmleri aratmayan soygun girişimi! Kuyumcu vuruldu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'da

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'de! İşte masadaki başlıklar
Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza

Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eşiniz mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane

''14 Şubat'ta Fener derbisi mi, eşiniz mi?'' sorusuna cevabı bomba
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı

Domatesleri topladığı kasaya yazdırdığına hayret edeceksiniz