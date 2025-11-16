Haberler

Berk Akand Hakkında Açıklama: Tahliye Edilmedi

Güncelleme:
Adalet Bakanlığı, Şule Çet cinayetiyle ilgili Berk Akand'ın cezasının infazının devam ettiğini ve tahliye edilmediğini bildirdi. Açıklamada, hakkında çıkan yanlış haberlere de tepki gösterildi.

ADALET Bakanlığı, 29 Mayıs 2018'de Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in öldürülmesiyle ilgili davada 18 yıl 9 ay hapis cezası alan Berk Akand hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili, "Adı geçen hükümlü 5 Haziran 2025 tarihinde infaz yasası ve ilgili mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledilmiş olup, cezasının infazı devam etmektedir. Bu kişi tahliye edilmemiştir" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "29 Mayıs 2018 tarihinde Şule Çet'in ölümüne neden olan olayla ilgili olarak Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen yargılama sonucu, Çağatay Aksu hakkında; kasten öldürme suçundan müebbet hapis, cinsel saldırı suçundan 10 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. Bu kişi halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadır. Olayın diğer hükümlüsü Berk Akand hakkında; kasten öldürmeye yardım etmek suçundan 12 yıl 6 ay, cinsel saldırıya yardım etmek suçundan 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiştir" denildi.

'KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNA NAKLEDİLDİ'

İstinaf ve Yargıtay incelemeleri sonucunda tüm mahkumiyet hükümlerinin onaylandığı hatırlatılarak, "Berk Akand adlı hükümlünün cezası, tutuklandığı tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilmekteyken, adı geçen hükümlü 5 Haziran 2025 tarihinde infaz yasası ve ilgili mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledilmiş olup, cezasının infazı devam etmektedir. Bu kişi tahliye edilmemiştir. Ayrıca, adı geçen hükümlünün açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemdeki izni sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında disiplin işlemleri uygulanarak; hükümlünün açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılmış ve kapalı ceza infaz kurumuna nakli gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kişi tahliye edilmediği halde tahliye edildiğine dair haber ve paylaşımlar yapanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi kapsamında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
