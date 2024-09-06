Berivanlar son demlerini yaşıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta havaların soğumasıyla beraber süt sağan Berivanlar son demlerini yaşıyor. Kadınların zorlu mesaisinin bitmesine az bir süre kaldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların soğumasıyla beraber 4 ay boyunca süt sağımına giden kadın Berivanlar yaylalardan inme hazırlığı yapıyor. İlkbahar aylarında yaylaya çıkarılan sürüler havaların soğumasıyla beraber köylere indiriliyor. Yüksek rakımlı yaylalarda 4 ay boyunca otlatılan keçi ve koyun sürüleri havaların soğumasıyla beraber köylere indiriliyor. Kilometrelerce köyden uzakta bulunan süt sağım yerine yürüyerek giden kadınların zorlu mesaisi de hayvanların köylere indirilmesiyle sona eriyor. Behican Özdemir isimli bir kadın, "Sürekli buradayız. Köyden buraya yürüyerek geliyoruz. Güzel geçiyor vaktimiz artık az kaldı bitecek. Yollarımız biraz kötü, yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Yaylaya gittiğimizde orada kalıyoruz ama şimdi köye yakın olduğumuz için günde 2 kez gidip geliyoruz" diye konuştu.

(SRD-AKK-Y)