İzmir'de derede akıntıya kapılıp ölen Berivan'ın babası: Başkasının canı yanmasın

İzmir'de derede akıntıya kapılıp ölen Berivan'ın babası: Başkasının canı yanmasın
İzmir'in Torbalı ilçesinde derede akıntıya kapılarak hayatını kaybeden Berivan Bozan için cenaze namazı kılındı. Ailesi ve yakınları gözyaşlarıyla uğurladı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde girdiği derede akıntıya kapılıp hayatını kaybeden Berivan Bozan için Torbalı Aziz Davutlu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede Berivan'ın ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Berivan Bozan'ın cenazesi, Arslanlar Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

