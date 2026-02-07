İzmir'de derede akıntıya kapılıp ölen Berivan'ın babası: Başkasının canı yanmasın
İzmir'in Torbalı ilçesinde derede akıntıya kapılarak hayatını kaybeden Berivan Bozan için cenaze namazı kılındı. Ailesi ve yakınları gözyaşlarıyla uğurladı.
TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Torbalı ilçesinde girdiği derede akıntıya kapılıp hayatını kaybeden Berivan Bozan için Torbalı Aziz Davutlu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede Berivan'ın ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Berivan Bozan'ın cenazesi, Arslanlar Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
OTOĞRAFLI
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel