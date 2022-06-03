Bergama Tiyatro Festivali'ne muhteşem açılış - Haberler

5 Haziran tarihine kadar devam edecek olan festivalin açılış konseri Asklepion Antik Tiyatro'da Mabel Matiz tarafından verildi. Sanatçı sahne performansı ile hayranlarını coşturdu. Belediye Başkanı Hakan Koştu, 3.ncüsü düzenlenen Tiyatro Festivali'nde, sanat ve kültürün başkenti Bergama'da tüm sanatseverleri ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Bergama Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, BERKSAV (Bergama Kültür ve Sanat Vakfı), Bergama Ticaret Odası ve Ne Yerde Ne Gökte Derneği'nin destekleriyle hazırlanan festivalde, UNESCO Dünya Mirası Bergama'nın her bir köşesi, tarihi mekan ve sokakları birçok etkinlik, konser ve oyunlara ev sahipliği yapmaya başladı.

İLK GÜN AÇILIŞ KONSERİ MABEL MATİZ'DEN

Bergama Tiyatro Festivali'nin ilk günü açılış konserinde, Mabel Matiz, Dünya'nın üç önemli Sağlık Yurdu'ndan birisi Asklepion Antik Tiyatro'da sahne aldı. Sanatçı Mabel Matiz gösterdiği sahne performansı ile büyük beğeni aldı. Belediye Başkanı Hakan Koştu, konserin ardından Mabel Matiz'e teşekkür etti. Tüm sanatseverleri kültür ve tarih şehri Bergama'ya, Tiyatro Festivali'ne davet etti.

BAŞKAN KOŞTU; "BERGAMA'MIZ İNSANLIĞA HİZMET ETMEYİ SÜRDÜRÜYOR"

Mabel Matiz Konseri'nde Asklepion Antik Tiyatro'da bulunan yaklaşık 3 bin kişiye hitap eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Tiyatro Festivali'nin düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti. Başkan Koştu, "UNESCO Dünya Mirası Bergama'mız dün olduğu gibi bugün de sanatın birleştirici gücü ile insanlığa hizmet etmeyi sürdürüyor" dedi.

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