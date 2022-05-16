Bergama'da yapılan Türkiye Enduro ATV Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları tamamlandı - Haberler

Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, sporun turizm ve tanıtım için vazgeçilmez olduğuna işaret ederek, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2022 yarış takviminde yer alan Türkiye Enduro ATV Şampiyonası'nın ilk ayağında sporcular, Kozak Yaylası'nın eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde, dere ve patikalardan oluşan etaplarda kaya, çamur ve dik rampa geçişleri gibi doğal engellerle mücadele ettiler.

107 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışlar EnduroGP, E1, E2, E3, EB, EC, Gençler, Kadınlar ve Veteranlar kategorisinde, ATV branşında ise ATVGP, S1, S2 ve İki Çeker sınıflarında yapıldı.

Dün sıralama turlarıyla başlayan şampiyonada sporcular bugün zorlu Kozak Parkuru'nu ön sırada tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

Güzel havada yapılan ve çok sayıda vatandaşın izlediği yarışlarda, sporcular seyircilere heyecanlı anlar yaşattı. Şampiyonanın sonunda dereceye giren ve kazanan sporculara Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, protokol üyeleri ve Türkiye Motosiklet Federasyonu yöneticileri tarafından kupa ve ödülleri verildi.

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