Bergama'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 990 Ecza Hap Ele Geçirildi

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İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 990 sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon sırasında gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde 5 bin 990 sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramada 5 bin 990 sentetik ecza hap ele geçirildi, M.Ş. ve U.K. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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