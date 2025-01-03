Bergama'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getiren ve dağıtımını yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucunda polis, Kurtuluş Mahallesi'nde tespit edilen 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üst aramalarında 102 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların ev ve araçlarındaki aramalarda ise bir miktar uyuşturucu, Hint keneviri tohumu, hassas terazi, ruhsatsız tüfek, mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 170 bin lira ile 1100 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.