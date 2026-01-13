Bergama'da 8 Bin Uyuşturucu Ecza Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, otomobilinde 8 bin uyuşturucu ecza ele geçirilen şüpheli S.S. tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, takibe aldıkları bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 8 bin uyuşturucu ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.S., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.