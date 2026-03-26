İzmir'de panelvanın çarptığı yaya öldü
İzmir'in Bergama ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki Mülkinaz Aşma, panelvanın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
İzmir'in Bergama ilçesinde panelvanın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
B.T. (32) idaresindeki 10 Z 0239 plakalı panelvan, dün Selçuk Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mülkinaz Aşma'ya (66) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan Aşma, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü B.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir